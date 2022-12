Mondiali: Argentina, tifosi già in strada in attesa Seleccion

(ANSA) - BUENOS AIRES, 20 DIC - E' già iniziato il pellegrinaggio di centinaia di migliaia di argentini che confluiscono da diversi punti della capitale e del Paese verso il centro di Buenos Aires per celebrare il trionfo della 'Seleccion' e la vittoria della terza coppa del mondo. Impossibile calcolare il numero di persone che si riverseranno anche lungo il tragitto di circa 45 km che percorrerà il pullman dal centro sportivo della Federcalcio (Afa), nella località di Ezeiza fino all'iconico obelisco che sarà l'epicentro dei festeggiamenti ma si parla di oltre un milione. Il percorso è stato confermato ufficialmente solo nella mattina di oggi (ora locale) e prevede un circuito che toccherà diversi punti della città, compresa una sfilata lungo la lussuosa ed elegante Avenida del Libertador. Salvo annunci dell'ultimo momento il tragitto non includerà una tappa al palazzo presidenziale da dove Diego Maradona si affacciò con la coppa nel 1986. Le autorità, affermano fonti del governo, sono ancora memori dei disordini che si generarono proprio di fronte alla 'Casa Rosada' in occasione dei funerali di Diego, a novembre del 2020, quando non fu possibile controllare la moltitudine di gente accorsa nonostante anche la pandemia Covid-19. Per permettere ai tifosi di ricevere la squadra, il governo ha decretato inoltre una giornata festiva. Un anticipo di quello che succederà nella giornata di oggi si è vissuto già all'arrivo della squadra all'aeroporto di Ezeiza alle 2.30 am. Centinaia di migliaia di fans erano già appostati nei dintorni dell'aeroporto e hanno accompagnato il pullman della squadra lungo i sei chilometri che separano il terminal vip dal centro sportivo dell'Afa. Un breve tragitto che è stato percorso in quasi due ore durante le quali Lionel Messi e il resto della squadra, appollaiati sul tetto del pullman scoperto, si sono abbandonati ai canti e ai festeggiamenti con la 'hinchada'. (ANSA).