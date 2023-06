Mondiali di calcio donne, la Fifa in campo per cause sociali

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La Coppa del Mondo di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda sarà l'occasione per la Fifa di scendere in campo a fianco di alcune cause sociali tra cui l'uguaglianza di genere, l'inclusione e la pace quelle evidenziate. Il tutto dopo un'ampia consultazione con le parti interessate, tra cui le giocatrici e le 32 federazioni partecipanti. "Il calcio unisce il mondo e i nostri eventi globali, come la Coppa del Mondo Fifa femminile, hanno il potere unico di unire le persone e di fornire gioia, eccitazione e passione - ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino - Ma il calcio fa anche di più: può accendere i riflettori su cause molto importanti per la nostra società.

Dopo alcuni colloqui molto aperti con le parti interessate, tra cui le associazioni affiliate e i giocatori, abbiamo deciso di mettere in evidenza una serie di cause sociali - dall'inclusione alla parità di genere, dalla pace alla fine della fame, dall'istruzione alla lotta contro la violenza domestica - durante tutte le 64 partite della Coppa del Mondo femminile FIFA". E il segretario generale della FIfa Fatma Samoura ha aggiunto: "Non si tratta solo di ciò che accade sul campo. Ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio come forza per il bene e a sfruttare le nostre partnership con le agenzie delle Nazioni Unite per raggiungere i nostri obiettivi. Vogliamo dire grazie". La Fifa Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 sarà seguita da un pubblico stimato in oltre due miliardi di persone in tutto il mondo, offrendo una piattaforma ideale per sensibilizzare su importanti questioni sociali. Ogni messaggio sarà promosso attraverso le fasce indossate dai capitani delle squadre, i pannelli Led digitali a bordo campo, le grandi bandiere presentate sul campo, gli schermi giganti negli stadi e i social media. Per quanto riguarda le fasce, i capitani delle squadre avranno tre opzioni: potranno indossare la fascia "Football unites the world" per l'intero torneo; una fascia corrispondente a un tema di loro scelta per l'intero torneo; o la fascia corrispondente al tema della giornata specifica.