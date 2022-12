Mondiali: Croazia, in 100 mila festeggiano Modric e compagni

(ANSA) - BELGRADO, 18 DIC - Oltre 100 mila persone entusiaste hanno accolto in serata a Zagabria la nazionale croata tornata oggi in patria dopo aver conquistato il terzo posto ai Mondiali di calcio del Qatar. Nella centrale piazza Bana Jelacica, luogo tradizionale di raduni e celebrazioni, Modric e compagni, unitamente all'allenatore Zlatko Dalic e al resto dello staff, sono stati festeggiati con cori da stadio, musica e canti - come riferito dai media regionali. Dall'aeroporto hanno raggiunto il cenrtro della capitale a bordo di un autobus scoperto. "Saluto Zagabria e l'intera Croazia. Dopo quattro anni e mezzo siamo di nuovo qui", ha detto Modric con riferimento alle analoghe celebrazioni tributate alla nazionale a scacchi vicecampione del mondo al suo ritorno dai Mondiali di Russia nell'estate 2018. "Volevamo portarvi la medaglia d'oro, ma anche il bronzo è una grande cosa, e il vostro raduno qui questa sera lo dimostra. Sono convinto che in futuro la Croazia sarà campione del mondo", ha aggiunto il capitano della nazionale, che ha detto di voler continuare a giocare nella nazionale. (ANSA).