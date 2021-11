Mondiali, Gravina: "Torniamo speciali e andiamo in Qatar, non buttiamo la croce addosso ai ragazzi

"Mancini in aereo mi ha chiesto: come stai? Io gli ho detto che sto bene. Vivo il mondo del calcio da tantissimi anni e ho avuto la netta consapevolezza di considerare questa squadra speciale, perche' pur essendo una squadra normale e' stata in grado di fare qualcosa di straordinario. Non possiamo competere con altre corazzate, siamo una squadra normale. Alcuni episodi ci hanno dato ragione, ora gli stessi episodi ci sono andati contro in due partite chiave e se ti giochi due jolly fai fatica. Noi abbiamo pagato questo prezzo. Ma resto ottimista. Ha ragione Mancini, se lo guadagniamo a marzo con grandi sacrifici, arriveremo al Mondiale con maggiore consapevolezza" Cosi' il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale tenutosi in via Allegri, all'indomani del pareggio della Nazionale. "Non buttiamo la croce addosso a questi ragazzi e torniamo a essere speciali per vincere i playoff. Se restiamo normali, la vedo complicata", ha continuato.