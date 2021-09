(ANSA) - ROMA, 07 SET - Altre due defezioni nel ritiro della Nazionale: a causa dell'affaticamento muscolare che lo rende indisponibile per la gara di domani, Ciro Immobile ha fatto rientro al club di appartenenza, la Lazio. Anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera. (ANSA).