Mondiali: Moriyasu non si accontenta, Giappone punta ai quarti

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il Giappone si è qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali, da primo in un girone che comprendeva Spagna e Germania, ma il ct, Hajime Moriyasu, dopo la vittoria sugli iberici non si accontenta e annuncia che punta al miglior piazzamento di sempre in Coppa del mondo per i Blue Samurai, cioè approdare almeno ai quarti. Per farlo dovrà battere la Croazia. "I giocatori ci stanno mostrando una visione diversa e nuova della possibilità di lottare sulla scena mondiale. Vorrei stabilire un nuovo record, raggiungere ai quarti o andare ancora più in là", ha detto dopo la vittoria in rimonta sulla Spagna, replica dell'impresa compiuta all'esordio sulla Germania, che invece è stata eliminata. "Grazie mille a tutti i nostri tifosi e al popolo giapponese, per il loro supporto - ha aggiunto l'allenatore -. Anche grazie a loro siamo riusciti a farcela in questa partita difficile. Sono felice di aver portato risultati di cui tutti possiamo essere contenti". (ANSA).