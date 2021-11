Mondiali: l'Olanda va in Qatar, la Norvegia a casa. Agli spareggi con l'Italia anche Turchia, Ucraina e Galles

Salgono a 12 le Nazionali qualificate per la fase finale dei Mondiali 2022 in Qatar: dieci sono europee, tutte vincitrici dei rispettivi Gironi, più il Qatar che ospiterà la kermesse e il Brasile che ha già staccato il pass per il torneo più prestigioso. Gli 'orange' di Louis Van Gaal, pur non brillando, a Rotterdam nel finale hanno avuto la meglio sulla Norvegia, che dunque resta a casa. Hanno deciso i gol di Bergwijn al 39' st e di depay al 46' st.

Alla Turchia non è bastato il successo sul campo del Montenegro per 2-1 (reti di Kerem Akturkoglu e Kokcu), dal momento che nel Girone G ha avuto la meglio proprio l'Olanda: La squadra guidata da Stefan Kuntz resta comunque aggrappata all'appendice dei Playoff, chiudendo il proprio raggruppamento al secondo posto.

Alla Repubblica Ceca non è servito il successo per 2-0 in casa sull'Estonia; il Galles ha pareggiato sul proprio campo per 1-1 con il Belgio e ha staccato il pass per i Playoff. Fuori la Finlandia, qualificata alla fase finale di Euro 2020, ma senza visto per i Mondiali: la Nazionale guidata da Markku Kaanerva è stata sconfitta in casa dalla Francia, in gol con Benzema e il solito Kylian Mbappé. I campioni del mondo in carica hanno chiuso il Girone D al primo posto, precedendo l'Ucraina: la compagine di Oleksandr Petrakov, dal canto suo, ha vinto 2-0 sul campo della Bosnia e conquistato un posto nei Playoff.

Conti alla mano, dunque, Galles, Ucraina e Turchia accedono agli spareggi al termine dei Gironi di qualificazione europea ai Mondiali 2022: si aggiungono all'Italia campione d'Europa, al Portogallo, alla Scozia, alla Russia, alla Svezia (che eliminò gli azzurri nel 2017 dai Mondiali 2018), alla Polonia e alla Macedonia del Nord, oltre all'Austria e alla Repubblica Ceca, ammesse grazie ai risultati ottenuti nella Nations League.

I playoff sono in programma a marzo 2022, mentre il sorteggio per gli accoppiamenti è previsto il 26 novembre. Le teste di serie sono Italia, Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles. Le non teste di serie sono Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria e Repubblica Ceca. Le semifinali dei playoff si giocheranno il 24 e 25 marzo 2022 mentre le tre finali sono in programma il 28 e il 29 marzo 2022. Le teste di serie, tra cui l’Italia che è già sicura di esserlo, giocheranno in casa le semifinali. Per le finali, invece, sarà il sorteggio del 26 novembre a determinare quale sarà la squadra ospitante.