Grave lutto per il tecnico del Cagliari: è morta la moglie di Fabio Liverani. I nobile desiderio espresso dalla donna

Lutto per il tecnico del Cagliari Fabio Liverani: è morta la moglie Federica FRangipane, 46 asnni. L'ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina e anche della Nazionale, aveva conosciuto la donna da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il matrimonio e due figli, Mattia (17 anni) e Lucrezia, 13.

I comunicati delle "sue" società

"Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l'abbraccio della famiglia rossoblù". Così il Cagliari calcio su Twitter.

"L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre", si legge nel post del Lecce.

I messaggi

Subito dopo è arrivato il cordoglio della Lazio. Anche il presidente della Lega B "Mauro Balata e le associate della Lega si stringono a Fabio Liverani, ai suoi figli e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell'adorata moglie e mamma Federica".

Il nobile desiderio espresso dalla donna

L’allenatore del Cagliari ha risposto ai numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo del calcio e non solo ricordando il nobile desiderio espresso dalla moglie prima della morte.

“Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento – ha scritto Liverani su Instagram -. Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma. Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante.

Per chi lo desiderasse, vi chiediamo di effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica”.



Emiliano Frangipane

IT88F3608105138269349369480

Causale: Per IFO Medicina Oncologica in memoria di Federica Frangipane