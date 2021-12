Addio a Hugo Maradona: è morto il fratello "ascolano" del "Diez"

È morto a 52 anni Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando Maradona. L’ex centrocampista argentino viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli, e sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco. La morte di Hugo Maradona arriva a un anno dal decesso del celebre calciatore, avvenuto il 25 novembre 2020 in Argentina.

La Serie A e la maglia dell'Ascoli

Nel 1987 Hugo Maradona era stato acquistato dal Napoli, che aveva appena conquistato lo scudetto, su consiglio del fratello Diego. Il giovane Maradona era stato girato in prestito all’Ascoli e con i marchigiani aveva disputato 13 partite senza segnare reti. Successivamente aveva lasciato la Serie A per trasferìrsi in Spagna al Rayo Vallecano. Poi altre esperienze in Giappone e Austria.

L'amore per Napoli e la candidatura sfumata

Dopo il ritiro dal calcio giocato si era trasferito in Campania per fare l'allenatore. Recentemente aveva dato disponibilità a candidarsi come consigliere comunale a Napoli nelle liste del centrodestra, ma la candidatura era sfumata alla vigilia delle elezioni. Maradona viveva a Monte di Procida con sua moglie, mentre i suoi tre figli vivono negli Usa. Il suo legale, Angelo Pisani, che lo aveva assistito in iniziative legali promosse in difesa del nome del fratello maggiore, lo ricorda come uno sportivo ancora in attività. "Conduceva una vita sana ed era rimasto attivo nel mondo del calcio", dice. Alle ultime elezioni comunali di Napoli gli era stata prospettata una candidatura con il candidato civico di centrodestra Catello Maresca, ma non aveva accettato, anche per problemi legati alla cittadinanza italiana non ancora acquisita.