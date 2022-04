Mourinho, Di Bello? in alcuni momenti ho provato vergogna

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "L''esultanza è perchè durante la partita sembrava impossibile uscire con un risultato positivo. Dal primo minuto mi è sembrato impossibile vincere o trovare un punto, sono orgoglioso di questi ragazzi, però se mi date due secondi senza dire troppo vorrei dire che ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto e noi no. Però abbiamo il diritto di giocare per vincere le partite e oggi non sembrava". Dai microfoni di Dazn José Mourinho lancia accuse al termine della sfida pareggiata contro il Napoli. "Ho letto sui giornali che il campionato si decide anche se gli arbitri sbagliano contro chi gioca per lo scudetto - dice ancora il tecnico della Roma -. Ma anche se sbagliano a favore. Io non voglio parlare troppo, ma il signor Di Paolo (oggi al Var ndr) e Di Bello non so...Ma in alcuni momenti ho provato vergogna ad essere lì. Quante volte? In tre occasioni: rosso a Zanoli, in tutti i campi del mondo nel primo tempo gli avrebbero dato il giallo, qui niente. Quindi nel secondo tempo sarebbe stato doppio giallo. Il rigore su Zaniolo è rigore, il portiere la prende ma poi c'è contatto". "Ma c'è di più, molto di più, per me basta - insiste Mourinho -. E' ok, ma vogliamo un po' di rispetto. Non c'erano i nostri tifosi ma sono a casa. Voglio il diritto di giocare, non siamo stati bravi nel periodo di formazione della squadra e non possiamo lottare per vincere lo scudetto ma voglio avere il diritto di lottare per vincere. E per me ci è stato tolto". (ANSA).