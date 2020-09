Murillo saluta la Samp, in prestito al Celta Vigo

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Jeison Murillo saluta l'Italia: il difensore colombiano della Sampdoria è stati ceduto al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. I blucerchiati hanno definito l'operazione in serata, il giocatore non rientrava nei piani del tecnico ligure Claudio Ranieri. Che presto potrebbe accogliere l'ex Lazio e Inter Keita. La Sampdoria è vicina all'attaccante: potrebbe arrivare in prestito dal Monaco che pagherebbe anche una parte del suo ingaggio (ANSA).