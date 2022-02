Napoli; Anguissa, lesione adduttore, out 15-20 giorni

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Anguissa ha una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Questo il verdetto degli esami strumentali a cui il centrocampista del Napoli si è sottoposto oggi. Anguissa resterà fuori per 15-20 giorni, si apprende. Il centrocampista si è infortunato a Barcellona, uscendo al 39' della ripresa dopo uno scontro di gioco e starà fuori almeno dal match con il Cagliari e dal ritorno con i catalani e dal match con la Lazio. Spalletti prepara la sfida in Sardegna di lunedì con attenzione alla forma dei suoi e all'infermeria. La buona notizia arriva per Tuanzebe che è tornato a svolgere l'intera seduta in gruppo. Ancora fuori dal campo Lobotka, che ha svolto lavoro in palestra come pure Osimhen e Fabian Ruiz. Politano ha fatto personalizzato in campo, mentre Lozano recupera lavorando in palestra e in campo. (ANSA).