Napoli dopo Rijeka c'è la prova Roma

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il Napoli al San Paolo cerca di riprendere il cammino in campionato. Partita complicata contro la Roma. La squadra di Gattuso si presenta da favorita, secondo i quotisti Snai, a 2,20 contro il 3,05 dei giallorossi e il 3,65 del pari. Entrambe le squadre prediligono l'Over, 6 per la Roma e 5 per il Napoli, rispetto all'Under: così una partita con almeno tre gol è a 1,50, l'esito contrario è a 2,40. Nelle sfide al San Paolo il risultato più frequente tra le due squadre è stato l'1-0 per i padroni di casa, giocabile su Snai a 12. Leggermente inferiore, a 11, la quota per l'1-2 giallorosso. Dzeko contro Mertens, sarà la sfida nella sfida. Il romanista ha già messo a segno due doppiette al San Paolo: la terza marcatura multipla del bosniaco si gioca 8,75. Al contrario il belga ai giallorossi ha sempre segnato al 90': il gol di Mertens nell'ultimo quarto d'ora è a 7,50. La 9/a di campionato si aprirà domani al Mapei Stadium con Sassuolo-Inter. I nerazzurri sono nettamente favoriti, secondo Snai, a 1,75 rispetto al 4,75 dei padroni di casa. Il pari è a 4,00. Nonostante il Sassuolo arrivi da tre Under consecutivi, il quarto è a 2,70, con l'Over che scende fino a 1,42. Quanto al risultato esatto, il 3-1 per i neroverdi pagherebbe 33 volte la posta, il 3-4 per l'Inter è dato a 50. Berardi sfida Lukaku: il gol della bandiera del Sassuolo è in quota a 3,00, quello del belga è dato a 1,85. Il Milan riceve una Fiorentina in grande crisi: rossoneri avanti a 1,65 contro il 4,75 toscano. Non dovrebbe avere problemi la Juve a Benevento: '2' bianconero a 1,30, sanniti a 8,75. Strada in discesa per l'Atalanta (1,35) contro il Verona (7,50), qualche problema in più per la Lazio (1,70) all'Olimpico contro l'Udinese (4,75). Il Bologna vuole dare continuità al successo contro la Samp: vista la quota (1,65) la vittoria contro il Crotone (5,00), appare tutt'altro che proibitiva. Il Cagliari (2,15), ospita lo Spezia (3,40). Punti pesantissimi nelle sfide di lunedì: il Toro (2,55), riceve la Samp (2,70), il Genoa (2,70) in casa il Parma (2,65). (ANSA).