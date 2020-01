Napoli: Gattuso, abbiamo il dovere di fare grande gara

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Per la sfida alla Juventus di domani "ci sarà tanto entusiasmo dei tifosi al San Paolo e abbiamo il dovere di provare fare una grande partita". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, alla vigilia della sfida alla capolista. "Per noi - ha aggiunto - il San Paolo è una componente importante e dobbiamo coltivare questo entusiasmo. Domani due ore prima della gara dirò ai giocatori quello che ho nel cuore, come sempre. Voglio giocatori motivati e disposti per lottare questa maglia. Quando parlo di veleno, intendo che i giocatori devono annusare il pericolo, dare meno campo agli avversari, fare una corsa in più. Contro la Lazio ho visto tanti aspetti positivi e questa è la strada da percorrere". Per quanto riguarda gli infortunati, Gattuso ha confermato che Koulibaly, Allan e Mertens sono fuori. "Maksimovic domani può essere a disposizione, ieri per la prima volta ha fatto 45' in campo e speriamo domani di portarlo in panchina". (ANSA).