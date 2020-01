Napoli: Gattuso 'Sarri? Parola tradimento non ècorretta'

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "La parola tradimento non è corretta. Noi alleniamo, giochiamo, Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime qui. Poi non so cosa pensa la gente, non siamo tutti uguali". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Rino Gattuso commentando le accuse di tradimento che i tifosi del Napoli rivolgono a Maurizio Sarri che domani torna per la prima volta in panchina al San Paolo da avversario. "Se mi chiamasse l'Inter? Io - ha detto Gattuso - sono un professionista, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai".Su Sarri, il tecnico azzurro ha spiegato: "E' uno dei migliori allenatori al mondo. Lo era già quando era a Napoli. Ha costruito una macchina perfetta e lo stimo molto per come vede il calcio. Ora da 3 mesi anche alla Juventus si vede la sua mano nel palleggio, nel tenere il campo". (ANSA).