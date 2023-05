Napoli-Inter a Marinelli, Pairetto arbitra Udinese-Lazio

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - E' Livio Marinelli l'arbitro designato per la partita Napoli-Inter di domenica alle 18, valida per la 36/a giornata di Serie A. Lo ha reso noto l'Aia. Per Udinese-Lazio di domenica sera è stato scelto Pairetto, mentre i due posticipi di lunedì 22, Roma-Salernitana (alle 18.30) ed Empoli-Juventus (alle 20.45) saranno arbitrate rispettivamente da Colombo e da Ayroldi. Lecce-Spezia, scontro salvezza di domenica all'ora di pranzo, sarà invece diretto da Mariani. (ANSA).