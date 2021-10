Nations League: Luis Enrique, orgogliosi del secondo posto

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - "Oggi non mi è mancato niente, è stato un peccato perché appena fatto gol c'è stata la grande giocata di Benzema. È l'unico rammarico che abbiamo. Non ci manca niente, ci manca solo avere la stessa fiducia nelle prossime gare e cercare di continuare così. Siamo comunque molto orgogliosi del secondo posto. Siamo stati in grado di battere i campioni d'Europa in carica e siamo stati quasi alla pari dei campioni del mondo". Lo ha detto il ct della Spagna Luis Enrique, dopo la sconfitta nella finale di Nations League contro la Francia. "Il gol di Mbappè? È chiaro che la nostra prospettiva non è la migliore lì a bordocampo, non voglio esprimermi, non sono abituato a parlare dell'operato del direttore di gara. Rimango concentrato sulla gara". (ANSA).