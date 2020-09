Niente Italia, Mandzukic a un passo dal Fenerbahce

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Mario Mandzukic non giocherà più in Italia. L'attaccante croato, che nelle scorse settimane era finito nel mirino - fra le altre - di Roma e Fiorentina, ha trovato l'accordo con il Fenerbahce. Restano, secondo quanto riporta Fanatik, da limare gli ultimi dettagli contrattuali e poi l'operazione sarà perfezionata in toto. Mandzukic, che oggi ha 34 anni, nelle sfile della squadra turca sostituirà Vedat Muriqi, che si è trasferito alla Lazio. (ANSA).