Nubel al Bayern da luglio, è l'erede di Neuer

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 04 GEN - Il Bayern Monaco ha annunciato l'arrivo a luglio del portiere 23enne Alexander Nubel, grande speranza del calcio tedesco, che è in scadenza di contratto con il suo attuale club, lo Schalke 04 con cui ha deciso di non rinnovare. Ex nazionale under 21, Nubel è considerato in patria l'erede calcistico di Manuel Neuer, portiere proprio del Bayern, campione del mondo con la Germania nel 2014, che dopo gli infortuni delle due stagioni precedenti è tornato ad esprimersi ai suoi livelli. Il Bayern ha precisato che Nubel ha firmato un accordo quinquennale, il compenso dovrebbe essere, secondo alcuni media locali, di 5,5 milioni annui contro i 7 che gli aveva offerto lo Schalke. Quanto a Neuer, che anche lui andò al Bayern (nel 2011) proveniente dallo Schalke, dovrebbe prolungare di due anni il suo attuale contratto, che scade a giugno del 2021. Inizialmente il 33enne estremo difensore continuerà ad essere il titolare, poi con il passare del tempo farà da 'chioccia' all'erede. (ANSA).