Quel numero è "nazista": via la maglia "88" dalla Serie A

Niente più maglia numero 88 per i calciatori della Serie A. E' questa la decisione presa dopo la dichiarazione d'intenti firmata al Viminale tra il ministro dell'Interno, Piantedosi, il ministro per lo sport e i giovani, Abodi, e la Federcalcio.

"88" come "Heil Hitler"

Il motivo del divieto di numero 88 è la lotta all'antisemitismo dato che l'ottava lettera dell'alfabeto è la "H" e la doppia "H" viene comunemente usata come abbreviazione del saluto nazista "Heil Hitler". "Ci sono impegni importanti come il non assegnare il numero 88 ai calciatori, vietare l'utilizzo alle tifoserie di simboli che possano richiamare al nazismo, definire le modalità con le quali dovranno essere disposte le interruzioni delle partite, verificare il rispetto dell'assegnazione nominale dei posti negli stadi", ha detto il ministro Piantedosi.

Solo Pasalic e Basic dovranno cambiare numero

In Serie A ad aver terminato la stagione con la maglia 88 (il venezuelano Tomás Rincon l'aveva nel Torino fino a dicembre, prendendo poi la 8 a gennaio nella Sampdoria) sono stati Mario Pasalic dell'Atalanta e Toma Basic della Lazio, ma dal prossimo anno cambieranno. Per il club bergamasco è una disposizione cui attenersi e lo stesso farà la società biancoceleste del presidente Lotito.

Le azioni della Lazio

La Lazio già nel corso della stagione aveva provato a cambiare il numero "88" del giocatore croato Toma Basic, informando poi dell'impossibilità Palazzo Chigi. Basic aveva scelto la maglia 88 perché la numero "8" era stata già presa e per questo decise di raddoppiare il numero, senza ovviamente alcun tipo di riferimento a simbologie politiche. La Lazio, inoltre, durante l'anno ha ribadito più volte il suo impegno nella lotta all'antisemitismo, aiutando le autorità anche a individuare il tifoso con la maglia "88" e la scritta "Hitlerson" al derby.