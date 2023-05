Nuova targa al Maradona per tribuna stampa 'Carlo Iuliano

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - A dieci anni dalla scomparsa, nel mondo del giornalismo è ancora vivo il ricordo di Carlo Iuliano, storico addetto stampa del Calcio Napoli dei due primi scudetti e redattore dell'Agenzia ANSA, al cui nome è intitolata la tribuna stampa dello stadio 'Maradona'. La targa che lo ricorda all'ingresso dello spazio riservato ai giornalisti all'interno dell'impianto sportivo con il passare degli anni si era irrimediabilmente deteriorata e oggi ne è stata apposta una nuova, in tempo utile per la festa scudetto, in programma in occasione dell'ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria. Per ricordare Carlo Iuliano, il primo giornalista a creare la figura di addetto stampa di una società di calcio, nella tribuna dello stadio si è tenuta una cerimonia alla quale hanno partecipato l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante e il presidente dell'Ussi Campania, Mario Zaccaria, alla presenza di Anna e Raffaella Iuliano, rispettivamente moglie e figlia del giornalista scomparso.

''Il Comune di Napoli - ha detto l'assessore Ferrante - ha sentito il bisogno di restituire nuova vita alla targa che ricorda a tutti i colleghi che seguono le partite di calcio la figura di Carlo Iuliano, giornalista indimenticato e ancora oggi, a tanti anni dalla scomparsa, rimasto nella mente e nel cuore di chi lo ha conosciuto''. ''Carlo Iuliano - ha osservato Mario Zaccaria - oltre ad essere stato un precursore nel ruolo di addetto stampa del Calcio Napoli, era un giornalista di grande esperienza e di formidabile bravura in tutti i settori dell'informazione, come dimostra il suo percorso all'Ansa di Napoli, redazione nella quale ha fatto da maestro a intere generazioni di cronisti''. Raffaella Iuliano ha colto l'occasione per sottolineare che il ricordo del padre, nonostante siano passati dieci anni dalla scomparsa, non si affievolisce e il suo esempio di correttezza, di professionalità e di competenza continua a essere un punto di riferimento per tutti i giornalisti. ''Ora - ha concluso - sarà vicino al suo grande amico Diego Maradona e saranno entrambi soddisfatti per i successi del loro Napoli''. (ANSA). .