Occhi puntati sul lunch match tra Juve e Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Esame importante per la Roma a Sassuolo. I giallorossi, impegnati nella corsa al quarto posto, devono vincere per guardarsi dal ritorno dell'Atalanta, distante un solo punto. La Roma a Reggio Emilia non ha mai perso e, anche stavolta, parte favorita. Occhi puntati sul lunch match della domenica tra Juventus e Fiorentina, con la capolista in cerca di riscatto dopo il pesante stop con il Napoli. Gli ultimi 5 precedenti hanno sempre visto i bianconeri imporsi sulla viola, la cui ultima vittoria a Torino risale addirittura al 2008. La squadra di Iachini è reduce da 4 risultati utili consecutivi ma le quote la condannano nettamente Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint a 1.80, si sale a 4.00 per il successo del Sassuolo, che nelle ultime 10 gare tra le mura amiche ha vinto solo 3 volte. Per quanto riguarda la Juventus la vittoria è a 1.33, il colpaccio della Fiorentina allo Stadium pagherebbe 9 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 5.25. Fattore campo determinante in Lazio - Spal, Atalanta - Genoa e Milan - Hellas Verona: i biancocelesti conducono a 1.22, i nerazzurri a 1.25 e i rossoneri si avviano verso la quarta vittoria di fila, proposta a 1.62. (ANSA).