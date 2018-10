Paquetà in clinica Rio, visite per Milan

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Lucas Paquetà, trequartista e 'stella' del Flamengo, è in una clinica di Barra da Tijuca, quartiere 'olimpico' di Rio, dove sta svolgendo le visite mediche per conto del Milan. Con lui ci sono, secondo quanto riferiscono i media brasiliani, due componenti dello staff medico del club pluricampione d'Europa. Tutto ciò si è reso necessario per ufficializzare il trasferimento del calciatore, che potrebbe trasferirsi in Lombardia fin dal prossimo gennaio. Fonti del Flamengo non forniscono le cifre dell'affare, che in Brasile viene dato già per concluso, ma è unanime la convinzione che si tratti di 35 milioni di euro, dei quali solo il 70% andrà al club carioca, mentre la parte restante verrà divisa fra il giocatore e la Brazil Soccer, azienda che detiene una parte del cartellino. A definire il tutto sono stati, secondo la stampa brasiliana, il Ceo del Flamengo Bruno Spindel e il dirigente milanista Leonardo, ex terzino sinistro del 'Fla'.