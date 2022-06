Parte corso allenatori per giovanili e squadre femminili

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - E' stato inaugurato questa mattina, nella sala conferenze 'Mario Valitutti' del Museo del Calcio, a Coverciano, il nuovo corso per 'Allenatore UEFA A'. Fino al prossimo 14 luglio gli allievi dovranno seguire, in aula e sul campo, le 192 ore di programma didattico che costituiscono il secondo massimo livello formativo per un tecnico. In caso di esito positivo degli esami finali, i corsisti otterranno la qualifica UEFA A che consentirà di guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera) e le femminili. Con questa abilitazione potranno inoltre essere allenatori delle prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Fra i partecipanti figurano gli ex giocatori di Juventus e Lazio Simone Padoin e Marco Parolo. (ANSA).