Daniel Passarella è "affetto da una malattia neurodegenerativa". No, "El Caudillo" "sta semplicemente attraversando un momento di tristezza con segni di depressione". Lo stato di salute dell'ex difensore della Nazionale argentina e campione del mondo nel 1978 è al centro di un botta e risposta tra il quotidiano sudamericano Olè e la famiglia del giocatore.

"Non danneggiate Daniel con notizie non verificate"

"Ha il sostegno incondizionato della sua famiglia nella prospettiva di una sua pronta guarigione - hanno scritto la moglie e il figlio -. Per questo chiediamo ai media di non danneggiare ulteriormente Daniel e la nostra famiglia con notizie non verificate". Passarella da giocatore in Italia ha difeso i colori di Fiorentina e Inter negli anni Ottanta, poi ha allenato il Parma nel 2001.

I media: "ha una malattia neurodegenerativa"

Secondo il giornale sportivo argentino Olè, Passarella sarebbe affetto da una malattia neurodegenerativa simile alla Sla. E, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, l'ex difensore uscirebbe ormai poco di casa e soltanto in auto dato che, a causa della malattia rischierebbe di dimenticare la strada per tornare nella propria abitazione. "Non è più il Passarella che conoscevamo. Ora è un altro Daniel", aveva raccontato un amico del Caudillo al giornale.

"Un momento di tristezza con segni di depressione"

Immediata e durissima la reazione della famiglia dell'ex calciatore e allenatore contro i media. La moglie Graciela Benvenutto e il figlio Lucas hanno diffuso un comunicato stampa per fare chiarezza sul reale stato di salute dell’ex campione del mondo. "Davanti alla proliferazione di diverse notizie che parlano di patologie quali Parkinson, Alzheimer o Sla, ci teniamo a smentire", recita la nota della famiglia. Ma quali sono le condizioni di Passarella? "Sta semplicemente attraversando un momento di tristezza con segni di depressione a causa della situazione vissuta durante la pandemia - spiega il comunicato -. Le circostanze di essere stato lontano dai suoi amici e la sua solita attività - si dice poi - insieme a un problema di sordità che ha contribuito a isolarlo molto di più, hanno danneggiato di tanto in tanto il suo umore".

Andrà in Qatar per sostenere l'Argentina

Il portale del Clarín ha preso le distanze dalle notizie di Olè. Secondo il popolare quotidiano argentino, "El Gran capitán" intende tornare presto ad allenare una squadra. Un collaboratore di Passarella ha smentito la notizia della perdita di memoria. "Può dimenticare qualcosa, ma come qualsiasi persona che sta per compiere 70 anni", ha detto. Salvo imprevisti, Passarella si recherà in Qatar a novembre per sostenere insieme al figlio e al nipote l' "Albiceleste" guidata dal Ct Lionel Scaloni.