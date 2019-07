Pavoletti, il mio obiettivo è 20 gol

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Sta scalando la classifica dei migliori marcatori del Cagliari. Undici reti due anni fa, 16 nella stagione passata. Un campionato, quello concluso a maggio, che gli ha riaperto le porte della Nazionale. E con l'esordio è arrivato anche il primo gol azzurro: ora Leonardo Pavoletti mette nel mirino nuovi record. "Vengo da un anno fatto bene, fare meglio è sempre difficile - dice l'attaccante rossoblù dal ritiro di Pejo, in Trentino -. Ci proverò: l'esperienza mi insegna come affrontare la nuova stagione. Il mio obiettivo è puntare ai 20 gol: magari poi non ci arriverò, ma cercherò di migliorare il mio score e portare il Cagliari ancora più in alto. Per un attaccante, il gol conta per il 90%: se non segni, la tua prestazione diventa meno considerata agli occhi di chi guarda".