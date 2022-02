Pelé nuovo ricovero in ospedale, 'amici, è la routine'

(ANSA) - SAN PAOLO, 14 FEB - Pelé, ha annunciato sui propri social un nuovo ricovero in ospedale a San Paolo, dopo che l'anno scorso gli era stato rilevato un cancro al colon. "Amici, come sto facendo ormai mensilmente, vado in ospedale per continuare con le cure, è la routine e spero ci siano i popcorn per assistere al Super Bowl" (giocato la notte scorsa negli Stati Uniti, ndr)", ha postato il tre volte campione del mondo di calcio. Pelé, al secolo Edson Arantes do Nascimento, si è poi lamentato del fatto che il suo "amico", la star del football americano Tom Brady, non abbia giocato anche quest'anno il Super Bowl (i Tampa Bay Buccaneers del celebre n.12 non sono riusciti ad arrivare in finale) e ha salutato i suoi fan, ringraziando "per tutti i messaggi di affetto". All'inizio di settembre 2021 l'81enne O Rei è stato operato presso l'Ospedale israelita Albert Einstein di San Paolo per un tumore al colon. Dopo quell'intervento, ha effettuato diversi altri ricoveri, in alcuni casi per sottoporsi a chemioterapia. La scorsa settimana Pelé ha postato una sua foto mentre si tagliava i capelli accompagnata dal testo "non mi trovate carino?", per smentire le voci allarmanti che si erano sparse sul suo stato di salute. (ANSA).