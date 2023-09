Pele' e Messi, bel calcio e design in mostra a Zurigo

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Dagli scarpini di Pele' ai parastinchi di Messi, il bel gioco del calcio passa anche attraverso l'evoluzione del desing. La Fifa ha infatti annunciato la mostra "Designing the Beautiful Game", con la collaborazione del prestigioso Design Museum di Londra. La mostra esplora la storia di come il design è stato utilizzato per spingere il gioco verso nuovi limiti e aprirà ai visitatori al Museo Fifa di Zurigo dal prossimo 13 ottobre, dopo la presentazione in anteprima nella sede londinese.

Si tratta, sottolinea la Fifa, della prima grande mostra incentrata sugli aspetti progettuali di questo sport, in grado di incantare i visitatori con narrazioni accattivanti e display coinvolgenti. La mostra è stata ora sviluppata in collaborazione con il Museo Fifa, portando ulteriori oggetti dalla collezione del museo, per creare un'esperienza su misura per lo speciale spazio espositivo di Zurigo. Tre le sezioni principali: Performance, Identità e Folla, attraverso oggetti, foto, filmati e clip audio, portando il ruolo cruciale del design in primo piano, Oggetti degli albori del calcio permetteranno ai visitatori di esaminare come l'attrezzatura si è evoluta per soddisfare le esigenze di questo sport, confrontando ad esmpio i pesanti palloni di cuoio della prima Coppa del Mondo nel 1930, con i palloni leggeri e dotati di microchip. "Questa meravigliosa mostra ci permette di guardare il calcio da un'altra prospettiva e di far luce sul ruolo influente che il design ha avuto nello sviluppo del nostro bellissimo sport", sottolinea l'ad del Museo Fifa, Marco Fazzone. (ANSA). .