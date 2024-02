Petkovic nominato ct dell'Algeria

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - Il tecnico svizzero Vladimir Petkovic è stato nominato ct dell'Algeria, succedendo a Djamel Belmadi, esonerato a gennaio dopo l'eliminazione dei Fennec nella prima fase ella Coppa d'Africa. L'ex allenatore della Lazio e ct della Svizzera è fermo da due anni, in quanto nel febbraio 2022 era stato esonerato dal Bordeaux dopo un pessimo inizio di stagione in Ligue 1, conclusasi comunque con la retrocessione per la squadra girondina. Alla guida della Svizzera per sette anni, dal 2014, agli Europei del 2021 riuscì ad eliminare agli ottavi la Francia campione del mondo. (ANSA).