Play off Serie B: Ascoli-Benevento 0-1

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Ascoli-Benevento 0-1 in una partita del primo turno dei play off del campionato di Serie B. Gol decisivo di Lapadula al 38' pt. I campani si qualificano per le semifinali, in cui affronteranno il Pisa, con partita di andata al Vigorito il 17 maggio e ritorno in Toscana il 21. Domani, nell'altra partita del 'preliminare', si affronteranno Brescia e Perugia, e da questo confronto uscirà la rivale del Monza nelle semifinali del 18 e del 22. (ANSA).