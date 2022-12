Stupro di gruppo, il calciatore del Genoa Manolo Portanova condannato a 6 di carcere. Lui: “Sono innocente”

Manolo Portanova, 22enne giocatore del Genoa, è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni dolose ai danni di una studentessa di 22 anni. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti. Il fatto avvenne la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento del centro storico cittadina toscana.

La scelta del rito abbreviato

Manolo Portanova ha assistito di persona all'udienza, che si svolge a porte chiuse, accanto ai suoi difensori. Il gup Ilaria Cornetti ha accolto tutte le richieste dell'accusa, sostenuta dal pm Nicola Marini, contro il centrocampista. Oltre ai 6 anni di pena, il giudice lo ha condannato anche a una provvisionale di 100.000 euro a favore della ragazza di cui ha abusato, di altri 20.000 euro alla madre della stessa giovane e di ulteriori 10.000 euro all'associazione senese Donna chiama Donna costituitasi parte civile.

Portanova: “Sono innocente”

"Che cosa devo dire? Sono innocente". Ha dichiarato Manolo Portanova all'uscita del tribunale di Siena. Il giocatore del Genoa, difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni, era accompagnato dal padre Daniele. Non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni.

Le altre condanne

La stessa pena di 6 anni è stata inflitta allo zio di Portanova, Alessio Langella, 24 anni, mentre un loro amico, Alessandro Cappiello, 25 anni, è stato rinviato a giudizio. Cappiello era l'unico che aveva scelto di procedere con rito ordinario. Nella vicenda è implicato anche il fratello di Portanova, William, minorenne all'epoca dei fatti e la cui posizione è al vaglio del Tribunale dei minori di Firenze.

Chi è Manolo Portanova

Il centrocampista 22enne, figlio dell'ex calciatore Daniele Portanuova, attualmente milita nel Genoa in Serie B. Portanova ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Lazio dal 2015, approdando nell'Under 19 dalla stagione 2016. Nel 2017 il passaggio alla Juventus, con 2 annate nella Primavera bianconera prima di salire nell'Under 23. Con la seconda formazione della Vecchia Signora ha debuttato nel 2019 in Lega Pro e a maggio, nel finale di stagione, ha esordito in Serie A nell'ultima giornata di campionato sul campo della Sampdoria. Dopo un'altra annata in Under 23, nella stagione 2020-2021 è stato inserito più stabilmente nella rosa della prima squadra con 2 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. A gennaio dello scorso anno, il trasferimento al Genoa con cui ha collezionato 3 presenze in campionato prima di trovare più spazio nel 2021-2022: il 18 marzo di quest'anno è arrivato anche il primo gol in massima divisione. Attualmente, in Serie B con i rossoblu, 12 presenze e una rete.