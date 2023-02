Premi: Leo Messi trionfa al 'Fifa the Best' 2022

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - E' l'argentino del Paris Saint Germain Lionel Messi il vincitore del premio Fifa 'The Best player' 2022. Il capitano della squadra campione del mondo, che succede a Robert Lewandowski, è stato preferito agli altri due finalisti, i francesi Kylian Mbappè e Karim Benzema, suo rivali nella finale iridata in Qatar. In campo femminile, il premio è andato alla spagnola Alexia Putellas, che era stata la vincitrice anche della scorsa edizione Per scegliere il miglior giocatore dell'anno (nel periodo 8 agosto 2021-18 dicembre 2022) hanno votato i commissari tecnici e i capitani delle nazionali di tutte le federazioni affiliate a quella mondiale, un giornalista in rappresentanza di ognuno di questi stessi Paesi e i tifosi che si sono registrati sul sito 'Fifa.com'. (ANSA).