Premi: Messi, ho realizzato un sogno inseguito con insistenza

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza. Grazie a Dio ho potuto vincere la Coppa del Mondo. Ringrazio la mia famiglia e gli argentini per aver vissuto il Mondiale in quella maniera. Questo ricordo ci rimarrà per tutta la vita". Così Lionel Messi, dal palco della Salle Pleyel di Parigi dopo aver ricevuto il 'Fifa the Best' 2022 come miglior giocatore. "E' un piacere essere qui e aver vinto - ha detto ancora -. Ringrazio i compagni e il tecnico dell'Argentina. Questo è un riconoscimento per il gruppo". Il capitano dell'Argentina, sette volte Pallone d'oro, era il grande favorito della serata, due mesi e mezzo dopo il suo titolo mondiale in Qatar con l'Argentina, l'unico titolo importante che mancava alla suo palmares. Prima di lui erano saliti sul palco per ricevere il premio nelle rispettive categorie anche il ct, Lionel Scaloni, il portiere della nazionale, Emiliano Martinez. Un riconoscimento è andato anche ai tifosi dell'Argentina per come hanno sostenuto l'albiceleste nel corso dei Mondiali in Qatar. (ANSA).