Premier: tegola sul Tottenham, si ferma il centravanti Kane

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Brutta tegola per il Tottenham, che perde Harry Kane, a causa di un infortunio muscolare. Il centravanti degli 'Spurs' e della Nazionale inglese, infatti, dovrà stare fermo per un periodo non breve dopo avere subito uno strappo al tendine del ginocchio sinistro nella sfida di Capodanno disputata contro il Southampton. E' stato lo stesso club londinese, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, a darne notizia, senza però precisare i tempi di recupero del giocatore, ritenuto di fondamentale importanza per l'economia del gioco. L'allenatore José Mourinho, pertanto, dovrà ricorrere ai ripari. (ANSA).