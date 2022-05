Premio Cesarini a Petagna, anche Lotito tra i protagonisti

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Grande successo a Morrovalle (Maceratac) per la settima edizione del Premio Renato Cesarini. Tra i premiati, oltre ad Andrea Petagna del Napoli per la Serie A e a Filippo Ranocchia del Vicenza per la B per aver realizzato la rete last-minute della stagione, il presidente della Lazio Claudio Lotito, grande protagonista sia al Talk-Show che alla cena di Gala, il n.1 della serie B Mauro Balata, Piero Chiambretti, Marco Tardelli, Jacopo Volpi, Zdenek Zeman, Evaristo Beccalossi, Fabrizio Ravanelli, Eraldo Pecci, José Altafini, Emanuele De Lieto, Michele Padovano, Attilio Tesser, Flavio Tonetto, Beppe Cormio e Daniele Bartocci. Sotto la regia del manager Floriano Bini, all'evento a Morrovalle in omaggio a Renato Cesarini, in una splendidsa cornice di pubblico, è intervenuto anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha sottolineato l'importanza per le Marche di ospitare un premio di caratura nazionale. (ANSA).