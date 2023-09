Non solo Provedel: ecco quando il portiere si trasforma in goleador

Ivan Provedel da portiere a bomber. L'estremo difensore della Lazio è andato a segno allo scadere della sfida contro contro l'Atletico Madrid e ha firmato il gol de l'1-1 nel suo match d'esordio in Champions League. Una rete da attaccante vero: un colpo di testa in un'azione di gioco, con un perfetto taglio nell'area avversaria, oltretutto allo scadere e in una partita chiave. "E' stato un bel gol? Per fare una battuta, ho studiato Immobile", il commento di Ivan Provedel. Un exploit imprevedibile, ma non un unicum, soprattutto per il numero 94 della Lazio. Già nel 2020, quando militava nella Juve Stabia, era andato in gol: sempre di testa, sempre allo scadere. "Più bello questo gol o quello realizzato contro l'Ascoli? Tutti e due hanno un grande significato per me, erano due situazioni diverse", ha aggiunto l'estremo difensore.

In Italia i casi di Rampulla, Taibi, Brignoli, Amelia e Gagno

Il gol del portiere, per quanto episodio rarissimo, si era già visto in Italia. Tanti ricorderanno il gol che, sempre di testa, Michelangelo Rampulla realizzò il 23 febbraio 1992, dando alla sua Cremonese il pari per 1-1 nel derby in casa dell'Atalanta. Il primo aprile 2001 delirio a Reggio Calabria per Massimo Taibi: corner, capocciata e gol contro l'Udinese per l'1-1. Più recente, datato 4 dicembre 2017, il capolavoro di Alberto Brignoli: colpo di testa in tutto nel mischione nell'area del Milan, 1-1 e primo punto del Benevento nel campionato di Serie A. Dalla Serie A alla Serie C con l'estremo difensore del Modena Riccardo Gagno che segnò un gol da ottanta metri nei minuti di recupero della sfida contro la Imolese. Marco Amelia, ex portiere della Roma, Livorno, Perugia, Genoa, Milan tra le altre e campione del Mondo nel 2006, e attuale allenatore dell'U18 del Frosinone, è stato il primo portiere italiano a segnare un gol nelle competizioni europee, con un colpo di testa nella partita tra il Livorno ed il Partizan Belgrado del 2 novembre del 2006, valida per la fase a gironi di Europa League.

Il "bomber" brasiliano Rogerio Ceni

Nella storia del calcio ci sono altri "portieri goaledor". I casi più eclatanti vengono dal Sudamerica, a partire dal brasiliano Rogerio Ceni che nella sua lunghissima carriera (ha giocato nel San Paolo dal 1992 al 2015) ha maturato un curriculum da grande bomber, con 129 gol, quasi equamente divisi tra rigori e calci di punizione, nei quali brillava il suo sapiente destro tagliato. Gli mancò il gol in Nazionale perché ne difese i pali solo 17 volte, ma nel 2000 ci andò vicinissimo, durante Brasile-Colombia.

Chilavert il "re dei calci piazzati"

Prima di Ceni, il record di gol spettava a José Luis Chilavert, gloria paraguaiana. Dotato di autostima debordante, cominciò con i rigori, poi prese a battere le punizioni, alla fine voleva calciare da qualsiasi parte del campo. Il suo score totale parla di 62 reti, di cui due su azione. A differenza di Ceni, ha fatto gol anche con il Paraguay, 8 in tutto. Uno lo segnò nel 1989, in un Colombia-Paraguay.

"El Loco" René Higuita

Detto "El Loco" Renè Higuita era a sua volta un eccellente cecchino: 41 le sue reti, sia dal dischetto che dal limite. Andava a cercare l’incrocio e spesso lo indovinava. Si divertiva moltissimo anche a dribblare gli attaccanti avversari, con audacia talvolta insensata, come avvenne ai mondiali del 1990, nei supplementari di Colombia-Camerun, quando Milla gli tolse il pallone e sigillò la qualificazione con il gol del 2-0. Storico e anomalo il gol su punizione al River Plate, nelle semifinali della Copa Libertadores 1995. Infine ci si imbatte nel messicano Jorge Campos, accreditato di 46 gol, e nel bulgaro Dimitar Ivankov, re dei portieri goleador europei con 42 rigori.