Psg, Tuchel, domani Neymar non gioca

(ANSA) - PARIGI, 29 AGO - Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha fatto sapere che Neymar non giocherà domani contro il Metz (match di campionato) "perché la sua situazione non è ancora stata risolta, nulla è cambiato ed è rimasta la stessa di prima che affrontassimo il Tolosa". Quindi il tecnico, nonostante sia a corto di attaccanti per gli infortuni di Cavani e Mbappè, non utilizzerà il brasiliano che vuole lasciare Parigi. "Io sono tranquillo - ha detto ancora Tuchel -. Il mondo del calcio è impazzito ma non bisogna perdere la testa. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, possono esserci nuovi arrivi oppure tutto può rimanere uguale. Non ci sono limiti, l'unico è la data del 2 settembre (la fine della 'finestra' di mercato estiva n.d.r.), e certe cose non possono certo deciderle solo gli allenatori".