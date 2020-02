Razzismo: Jerome Boateng, 'Germania ha fatto passo indietro'

(ANSA-AFP) - MONACO, 12 FEB - La Germania sul razzismo "ha fatto un passo indietro". Il difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng si dice profondamente amareggiato per il ritorno di certi comportamenti contro i giocatori neri nel campionato tedesco: in particolare Boateng fa riferimento ai buu contro Jordan Torunarigha durante una partita di coppa a Gelsenkirchen. "Mi ha scioccato e mi fa male - sottolinea il giocatore - vedere un giovane in Germania piangere sul campo perché subisce attacchi razzisti, è molto triste". Sugli episodi dello scorso 4 febbraio contro il 22enne nazionale tedesco di origini nigeriane federcalcio e polizia locali hanno avviato un'indagine. "Mi è capitato di tanto in tanto anche in Bundesliga - ha aggiunto Boateng, campione del mondo 2014 con la Germani - Purtroppo non possiamo sempre localizzare da dove arrivano gli insulti e non vogliamo dare soddisfazione a chi fa i buu. Certo non è bello sentirli. In questi casi abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi che si trovano lì vicino in modo che possano identificare gli autori. È una sensazione molto brutta. Dobbiamo pensare al futuro, ho figli in Germania. Pensavo di aver superato questa fase. Ma sfortunatamente abbiamo fatto un passo avanti e uno indietro". (ANSA-AFP).