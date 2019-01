Real Madrid club più ricco del mondo

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Le 20 società calcistiche con i fatturati più alti a livello mondiale hanno generato in totale ricavi per 8,3 mld di euro nella stagione 2017-18, +6% sull'anno prima: è quanto emerge dal report Deloitte Football Money League. Guidata dal Real Madrid (750,9 mln), Barcellona (690,4) e Man United (666), la classifica evidenzia come i primi 3 club più ricchi dell'ultima stagione abbiano generato ricavi per 2,1 mld, più che raddoppiando il dato dei primi 3 club in classifica 10 anni fa. Sul fatturato complessivo di 8,3 mld dei 20 club, i diritti radiotv sono il 43% anche se in proporzione aumenta la percentuale di fatturato derivante da accordi commerciali (ora sono il 40% rispetto al 38%). Il primo club italiano è la Juventus, 11/a. E' la prima volta che i bianconeri non compaiono nella top ten dal 2011-2012. Il fatturato in effetti è in lieve calo, sotto i 400 mln (394,9). 14ma l'Inter, che sale di un posto (280,8 mln), seguita dalla Roma e invariata (250). Stabile anche il Milan al 18/o posto (207,7).