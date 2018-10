Da Rigopiano a Genova: la solidarietà viaggia con la maglia di Cristiano Ronaldo

Una maglietta autografata da Cristiano Ronaldo è finita all'asta per aiutare gli orfani del disastro del crollo del ponte Morandi di Genova. Non si tratta di una maglia qualsiasi con la firma del fantasista portoghese, ma quella donata a uno dei piccoli superstiti di un'altra tragedia: quella avvenuta il 18 gennaio 2017 nell'hotel Rigopiano in Abruzzo. L'iniziativa è nata da una idea di Riccardo e Piergiovanni Di Carlo, 21 e 19 anni, e del fratellino, destinatario della maglia in dono e superstite della valanga, in cui hanno perso la vita i genitori, Nadia Acconciamessa e Sebastiano Di Carlo.

Una scelta dettata deall' "estrema sensibilità"

I due fratelli gestiscono due pizzerie aperte dal padre, a Penne e a Loreto Aprutino (Pescara). "Quando c'è stata la tragedia di Genova - dice Simona Di Carlo, zia dei ragazzi - ho subito avvertito una estrema sensibilità. Li ho visti sofferenti. Parlando con il più grande, gli ho chiesto come immaginasse il suo futuro e lui mi ha detto di voler solo aiutare il prossimo. Attraverso le pizzerie e attraverso gli studi, non per arricchirsi personalmente, ma per aiutare gli altri. E' stata una grande risposta che mi ha toccato profondamente. Forse un ragazzo che non si è trovato a vivere situazioni così dure non potrebbe maturare una tale sensibilità".

I salvadanai in pizzeria

A raccontare l'iniziativa benefica dei fratelli Di Carlo è il quotidiano Il Centro, che rilancia quanto scritto sulla pagina Facebook dell'attività. "Circa un anno fa - si legge nel post - abbiamo avuto la fortuna di conoscere Maddalena Nullo, una persona con un cuore immenso nonché moglie del calciatore Andrea Barzagli. Maddalena in occasione del compleanno di Edoardo ha deciso di donarci una maglietta firmata da Cristiano Ronaldo che resterà esposta per circa un mese in pizzeria #ViaVeneto. Al termine del mese doneremo la maglietta all'associazione Kenzio Belotti che si impegnerà ad organizzare un asta per donare il ricavato per gli orfani del ponte Morandi. Vi ricordiamo quindi che i salvadanai resteranno in pizzeria fino alla fine del mese".