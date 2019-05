Rincon'figuraccia a Empoli,ci rialziamo'

(ANSA) - TORINO , 20 MAG - Il Torino si lecca le ferite di Empoli dove, con una clamorosa sconfitta per 1-4, ha perso il treno per l'Europa. E Rincon promette una chiusura degna nell'ultima giornata, ormai platonica, contro la Lazio al Grande Torino. "Dispiaciuto per il risultato e soprattutto per voi (tifosi) - scrive El General su Instagram - che siete venuti a sostenerci e a sognare insieme. Ci rialzeremo, non si può chiudere questo bel campionato con una figuraccia".