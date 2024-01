La Sardegna si ferma per l'ultimo saluto a Gigi Riva, alle 16 funerali solenni nella Basilica di Bonaria

Un'intera isola, la sua isola adottiva, si ferma per l'ultimo saluto al "più grande di tutti", Gigi Riva, morto lunedì pomeriggio. Dopo che ieri migliaia di persone gli hanno reso omaggio alla camera ardente, allestita presso lo stadio Domus di Cagliari, anche oggi sono attesi in tantissimi. L'apertura dei cancelli è prevista per le 7 e fino alle 13 sarà possibile dare l'ultimo saluto alla salma dell'ex bomber. Alle 16 si svolgeranno i funerali in forma solenne presso la basilica di Bonaria. La zona, considerato il grande flusso di persone attese sarà chiusa nelle vie limitrofe. Il sindaco Paolo Truzzu ha proclamato due giorni di lutto cittadino e un minuto di silenzio per Rombo di Tuono è stato osservato prima della seduta del Consiglio regionale.

Chi ci sarà

Il mondo dello sport e del calcio renderà omaggio a Gigi Riva ai funerali celebrati a Cagliari dall'arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi. Dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ai presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della Figc, Gabriele Gravina, non mancheranno di dare l'estremo saluto alla leggenda anche il ct, Luciano Spalletti, e tanti ex azzurri campioni del mondo 2006, come Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della nazionale.

Raggiungerà Cagliari anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Leggiuno (Varese), il paese dove Riva era nato e cresciuto e dove si osserverà domani il lutto cittadino. Dopo il minuto di silenzio osservato ieri durante la finale di Supercoppa, tutto lo sport italiano ricorderà il campione durante gli eventi in programma nel prossimo fine settimana, secondo l'invito rivolto a tutte le federazioni dal presidente del Coni