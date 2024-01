Riva: ultras Torres via dagli spalti per striscione negato

(ANSA) - SASSARI, 29 GEN - "Rispetto per l'uomo ma non per la squadra". Secondo quanto riporta il quotidiano L'Unione Sarda, sarebbe questo il contenuto dello striscione che i tifosi della Torres avrebbero voluto esporre ieri pomeriggio nello stadio di Carrara, dove la squadra sassarese era di scena con al seguito un nutrito gruppo di supporter. E proprio il divieto di portare all'interno dell'impianto sportivo quello striscione sarebbe all'origine del ritardato ingresso dei sostenitori rossoblù nel momento in cui si celebrava la memoria di Gigi Riva, scomparso alcuni giorni fa, con un minuto di silenzio.

Ieri dalla Toscana era rimbalzata la notizia che i tifosi avessero platealmente abbandonato i loro posti nel settore ospiti, suscitando violente polemiche. Al netto della profonda rivalità calcistica e non solo tra Sassari e Cagliari, in tutta Italia e soprattutto in Sardegna la scelta è parsa oltraggiosa nei confronti di una vera icona nazionale e internazionale del calcio. Anche per questo in tanti chiedono che la società prenda posizione. Il sodalizio sassarese si era unito al cordoglio unanime in seguito al decesso di Riva, celebrato sui profili social della società come calciatore e come uomo, definendolo "come un esempio che con i suoi valori espressi dentro e fuori dal campo ha ispirato intere generazioni". (ANSA). .