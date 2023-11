Roma: contro il Lecce tornano Dybala e Lukaku dal 1'

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Domenica pomeriggio all'Olimpico contro il Lecce si rivedranno insieme dal primo minuto Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L'argentino ha definitivamente recuperato dalla lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro e da giorni ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni, per questo nel prossimo turno di Serie A tornerà titolare al fianco del centravanti belga con il quale fino a oggi ha giocato appena 4 partite.

Non ci sarà, invece, Paredes per squalifica, per questo il centrocampo dovrebbe poggiarsi su Cristante in regia e la coppia Bove-Aouar ai lati, considerato che Renato Sanches è recuperato ma non pronto per cominciare dall'inizio. Ancora ai box, invece, Pellegrini, Spinazzola e Smalling, con i primi due che punteranno il rientro nel derby con la Lazio del 12 novembre, mentre per il centrale inglese le sue condizioni sono ancora un punto interrogativo. Obbligate così le scelte in difesa con il trio composto da Mancini, Llorente e Ndicka. (ANSA). .