Da obeso a super palestrato: la nuova trasformazione dell'ex romanista Mido

Sembra la pubblicità di qualche prodotto dimagrante. Il classico "prima e dopo" con i chili che miracolosamente scompaiono e i muscoli che si gonfiano. Il protagonista della "trasformazione" è Ahmed Hossam Mido e non si tratta di un annuncio pubblicitario televisivo, ma di un docufilm intitolato MidoxAly (Aly è Aly Mazha, il re del fitness egiziano e il personal trainer di Mido, ndr).

Meteora alla Roma

L'ex attaccante egiziano, oggi allenatore, arrivò alla Roma nel 2004 per volontà di Cesare Prandelli e per "bilanciare" l'acquisto dell'amico Zlatan Ibrahimovic da parte della Juve di Capello. I giallorossi lo comprarono dal Marsiglia per 6 milioni di euro e firmò un quinquennale da 1,85 milioni di euro a stagione. Ma fu una stagione deludente per la Roma che cambiò diversi allenatori: Cesare Prandelli, poi il tedesco Rudi Völler, Luigi Delneri ed infine Bruno Conti. Anche Mido tradì le attese e fu girato al Tottenham in Premier League. Poi altre squadre inglesi (Middlesbrough, Wigan e West Ham). Ha appeso le scarpette al chiodo nel giugno 2013 e ha iniziato la sua carriera di allenatore in patria (Wadi Degla Sporting Club nel 2017).

"Grazie a tutti quelli che mi hanno preso in giro"

Un anno fa le foto della stella egiziana in evidente sovrappeso avevano fatto il giro del mondo. Dalla Spagna all'Inghilterra sull'ex talentuoso attaccante erano piovute critiche feroci. Ma una grande forza di volontà, una dieta bilanciata e tanto allenamento hanno trasformato il fisico di Mido. E oggi l'egiziano si prende la sua rivincita: "Grazie a tutti quelli che mi hanno criticato e quelli che mi hanno preso in giro - ha detto a The Guardian -. Mi hanno cambiato la mia vita, mi hanno fatto cambiare stile di vita. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a ricominciare il mio percorso".

"Non riuscivo a camminare per 30 metri"

Nella celebre foto al mare con gli amici Mido sorride, ma in realtà stava soffrendo per il peso eccessivo. "Pesavo 150 chili e ho raggiunto un punto in cui non riuscivo a camminare per 30 metri - ha raccontato al giornale britannico -. Quando lo facevo, iniziavo a sentire dolore alla schiena, alle articolazioni e alle ginocchia. Ricordo l'episodio di quando lasciai il mio yacht in Egitto cinque mesi fa ed io, insieme ad amici ci siamo ancorati su un'isola. Dovevo percorrere una distanza di 300 metri sulla sabbia al sole ma non riuscivo a camminare. Dovevo stare seduto per 30 minuti, avevo solo 35 anni. È stato il momento in cui è scattato l'allarme".