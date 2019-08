Roma: problema muscolare,stop Spinazzola

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Comincia male l'avventura di Leonardo Spinazzola nella Roma. Il terzino dei giallorossi deve fermarsi a causa di un problema muscolare accusato in allenamento. La Roma fa sapere che il giocatore è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un evento distrattivo del bicipite femorale sinistro. Le condizioni di Spinazzola verranno monitorate quotidianamente per stabilire i tempi di recupero. Sicuramente, però, salterà l'esordio in campionato all'Olimpico contro il Genoa e non è escluso che resti fuori anche nel derby contro la Lazio, in programma nella 2/a giornata del campionato di Serie A.