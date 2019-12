Roma: Verdone, le ultime partite mi preoccupano

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Dalla Roma mi aspetto maggiore lucidità. I giallorossi non hanno giocato bene in Europa League contro la squadra peggiore del girone e mi ha preoccupato anche la partita contro la Spal, perché la vittoria è arrivata con un gol su autorete, un rigore e un rimpallo". Carlo Verdone commenta così le ultime prestazioni della squadra giallorossa. "Speriamo di vincere una coppa, lo scudetto è impossibile", ha aggiunto l'attore e regista, da sempre accanito tifoso della Roma, presente al Circolo Antico Tiro a Volo per il 5/o Premio Colalucci. "Cosa penso della Lazio? Ha vinto a Cagliari, sta avanti in classifica ed è molto forte", ha concluso. (ANSA).