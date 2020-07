Ronaldo e Immobile a quota 30, caccia al re del gol

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Con le mani sul nono scudetto di fila, c'è un'altra sfida che la Juventus vuole fare sua. La vittoria sulla Lazio ha di fatto consegnato il titolo ai bianconeri, così come la doppietta di Ronaldo ha portato il portoghese a quota 30 reti in tandem con l'attaccante bianconceleste Immobile. Ed è tra i due che si gioca la corsa al titolo di capocannoniere. CR7 ha segnato 30 gol in 30 partite con 12 rigori centrati, diventando il primo giocatore a segnare 50 reti in Serie A in appena 61 presenze. Se fino ad una settimana Planetwin365 anticipava un testa a testa tra i due attaccanti, ora il fuoriclasse portoghese è il favorito numero uno dei bookies per lo scettro di capocannoniere, con la sua quota che passa da 1,80 a 1,50. Il gol allo scadere allo Stadium permette ad Immobile di rimanere in vetta alla classifica (insieme a Ronaldo) ma non di fermare la scalata dello juventino, con gli analisti di Planetwin365 che alzano la quota dell'attaccante laziale da 1,85 a 2,30. Non accadeva da 69 anni che due calciatori raggiungessero quota 30 gol nella stessa stagione: all'epoca ci riuscirono Nordahl del Milan (34) e Nyers dell'Inter (31). (ANSA).