Il rifiuto di capitan Dzyuba alla Russia: "Non è politica, solo motivi personali"

"Tu, bastardo Dzyuba, taci assieme ai tuoi fo...ti compagni di squadra". La rabbia dei calciatori ucraini dopo l'attacco russo alla loro nazione si era rivolta contro il capitano della nazionale di Mosca. Ora Artem Dzyuba, l'uomo simbolo della Russia calcistica (miglior marcatore nella storia dei campionati russi e il miglior realizzatore nella storia della Nazionale), prova a prendere una posizione e rifiuta la convocazione da parte del Commissario tecnico Valery Karpin. Il ritiro della rappresentativa russa è programmato a Mosca dal 21 e al 27 marzo, poi una partita con l'U21.

"Si è scusato e ha chiesto di non convocarlo"

Il messaggio è forte, anche se Artem Dzyuba invoca i motivi personali e non quelli politici. "Ho parlato con Artem, ci ha assicurato che vuole davvero giocare per la Nazionale - ha detto il Ct Karpin -. Ma, per ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove si trovano molti dei suoi parenti, si è scusato e ha chiesto di non convocarlo per il ritiro della Nazionale a causa di circostanze familiari. Abbiamo deciso di rimanere in contatto con lui e continueremo a seguire le sue prestazioni in campionato".

"Non è politica, ho parenti in Ucraina"

Dzyuba poi è intervenuto per ribadire i "motivi personali" della sua scelta e smentire il suo Ct. "Preferisco non partecipare ma non per questioni politiche: non voglio entrare nei dettagli. In questo periodo vorrei solo trascorrere del tempo con la mia famiglia. Mi sembra ci sia stato un malinteso: o Valery Karpin mi ha frainteso o le sue parole sono state interpretate male".

Il Tas respinge il ricorso della Russia

La Russia (nazionale, club e atleti) è stata bandita da tutte le competizioni Fifa e Uefa il 28 febbraio scorso. Il 15 marzo il Tas ha respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni. "La decisione impugnata rimane in vigore - si legge in una nota - e tutte le squadre e i club russi continuano ad essere sospesi fino a quando non si deciderà nel merito".