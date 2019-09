Salvini, San Siro va salvato

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Abbattere San Siro è un insulto alla cultura e alla storia, non solo calcistica ma della tradizione". Lo ha detto il leader della Lega e grande tifoso rossonero Matteo Salvini, secondo cui "San Siro è il calcio nel mondo, quindi va bene il business però abbattere pezzi di storia non fa parte del mio modo di essere". Parlando a margine di un incontro a Milano con i cittadini al gazebo della Lega allestito al mercato di via Fauchè, Salvini ha detto di aver sentito il presidente del Milan Paolo Scaroni. "Ci siamo sentiti e guarderò il progetto con assoluto interesse - ha spiegato il leader leghista -. È chiaro che c'è bisogno di un nuovo stadio e farò l'impossibile perché al nuovo stadio, di cui Milano ha bisogno, si accompagni la salvaguardia di un patrimonio storico e mondiale come San Siro. Chiederò a nome della Lega che San Siro non sia abbattuto e che si salvi la storia dello sport".